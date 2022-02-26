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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 18:30

Перед штормом корабли Северного флота вернулись в базы

Перед ожидаемым штормом экипажи кораблей Северного флота  завершили выполнение задач боевой подготовки в Баренцевом море и вернулись в свои пункты базирования на Кольском полуострове.

Первой в Полярный вернулась корабельная поисково-ударная группа подготовки в составе малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск». В Североморск прибыли одноименный большой противолодочный корабль и большой десантный корабль «Иван Грен», отработавший взаимодействие с вертолётами Ка-29 в море. Большой десантный корабль «Александр Отраковский» укрылся от непогоды в одной из бухт на побережье Кольского полуострова.

На боевых кораблях и судах обеспечения в пунктах базирования СФ усилена вахта, предприняты меры по обеспечению безопасности стоянки при усилении ветра. Проведена проверка готовности к действию дежурных аварийно-спасательных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи со сложными гидрометеорологическими условиями командованием флота даны необходимые указания по ограничению использования служебного автотранспорта и перемещению военнослужащих.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410924@egNews

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