Перед судом предстанет житель Апатитов, который использовал травматический пистолет и нанёс серьёзные травмы трём землякам

Следственным отделом МО МВД России «Апатитский» окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя (1995 года рождения) в хулиганстве и причинении вреда здоровью трём гражданам.

По версии следствия, инцидент произошёл в августе прошлого года. Злоумышленник, находясь на улице Жемчужная в городе Апатиты, вступил в конфликт с проходящей мимо него незнакомой компанией. Девушка и супружеская пара вместе выгуливали собаку. Обвиняемый проезжал мимо на велосипеде и сделал замечание компании.

Завязалась ссора. Злоумышленник достал имевшийся у него при себе пневматический пистолет марки «Борнер ПМ49» калибра 4,5 мм и, используя его в качестве оружия, действуя умышленно, произвёл из него выстрел в одну из потерпевших (1983 года рождения). Кроме того, нападавший, действуя также из хулиганских побуждений, произвёл из пневматического пистолета не менее трёх выстрелов в сторону супругов: мужчины 1982-го и женщины 1981 года рождения.

Женщине пуля попала в шею, её мужу - в щеку. В результате умышленных преступных действий обвиняемого третьей потерпевшей были причинены физическая боль и телесные повреждения в виде пулевого ранения левого глаза, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью в виде полной потери зрения. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Нападавший сам явился в отдел полиции и дал признательные показания. По его словам, пистолет, который использовал, носил при себе, якобы для чувства безопасности.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, пишет пресс-служба УМВД России по Мурманской области.