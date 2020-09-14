Перед судом предстанут пятеро граждан, обвиняемых в организации занятия проституцией в городе Мурманске и Мурманской области

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.241, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а также вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, совершённые организованной группой).

Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал занятие проституцией на территории города Мурманска и региона, для чего разместил объявление о высокооплачиваемой работе для девушек. Среди обратившихся по объявлению оказались и две несовершеннолетние, возраст которых на тот момент составлял 14 и 17 лет.

Впоследствии он создал и возглавил преступную группу с целью организации и вовлечения в занятие проституцией и, с июня 2013 года по сентябрь 2018 года, осуществлял подбор её участников. Всего в преступную группу входило пятеро участников, при этом, 17-летняя девушка, продолжая оказывать интимные услуги, заняла в ней роль «диспетчера» и также вовлекала совместно с организатором других девушек в занятие проституцией, по март 2014 года, включительно.

Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в рамках разработанного организатором плана и схемы её функционирования в специально подобранных помещениях для занятия проституцией, расположенных в разных административных округах города Мурманска, и просуществовала почти шесть лет: с июня 2013 по июнь 2019 года.

Пытаясь избежать изобличения преступной деятельности группы, её организатором обеспечивалась высокая степень конспирации, распределены роли среди участников (администраторы, диспетчеры, водители-охранники), у каждого был псевдоним. Кроме того, сим-карты оформлялись на подставных лиц. Участники были объединены единым умыслом, направленным на систематическое совершение преступлений в сфере общественной нравственности в области сексуальных отношений, осведомлены о преступном характере совершенных деяний. Основным источником дохода являлись денежные средства, получаемые в ходе оказания интимных услуг.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июне 2019 года.

В ходе следствия по месту жительства организатора преступной группы были изъяты денежные средства в иностранной и российской валюте, оргтехника, содержащая анкеты и фотографии девушек, оказывавших интимные услуги, мобильные телефоны, иные предметы, имевшие доказательственное значение по уголовному делу.

На первоначальном этапе расследования организатор отказывался от дачи показаний и не признавал свою вину в инкриминируемом деянии, однако впоследствии, под тяжестью собранных доказательств, он дал подробные, изобличающие его преступную деятельность показания.

Во время предварительного следствия организатору и одному из членов преступной группы («диспетчеру») избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам - не связанная с изоляцией от общества. Всего материалы уголовного дела составили 31 том.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.