Спрос на флотских работников к лету вырос на 136%. Каких специалистов ищут компании и сколько им готовы платить - в обзоре hh.ru«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 23:20

Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей – участников фестиваля, приуроченного ко Дню молодёжи, поздравил Президент России Владимир Путин

Мурманск стал одним из 10 городов России, где в этом году прошёл масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Праздничные мероприятия, организованные Росмолодёжью совместно с правительством Мурманской области, состоялись в центре столицы Кольского Заполярья на площади Пять Углов.

Гостей фестиваля поздравил Президент России Владимир Путин.

«Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь – дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе. Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то всё сделает за вас. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперёд! Не сомневаюсь: у вас всё получится», – подчеркнул глава государства в видеообращении.

С главной сцены фестиваля к северянам обратился губернатор региона Андрей Чибис.

«Поздравляю вас с праздником, с Днём молодёжи! Сегодня Мурманская область динамично, активно развивается и Крайний Север стал местом по-настоящему бескрайних возможностей. Вы – наше настоящее и будущее. Вы активные, сильные, настоящие. С праздником и удачи вам!» – сказал Андрей Чибис.

В рамках фестиваля работали 7 тематических интерактивных площадок. На главной сцене в рамках «Пространства музыки» шла концертная программа, хедлайнером которой выступил известный в России музыкант Ваня Дмитриенко. На улице Ленинградской развернулось «Пространство креатива» с творческими мастер-классами и популярным проектом по обмену фотографиями «Фотосушка». В рамках «Пространства активного образа жизни» прошли спортивные игры и состязания, в том числе популярная игра в снежки «Юкигассен». В Центральном парке около ДК им. С.М. Кирова в «Пространстве дружбы» можно было попробовать свои силы в традиционной саамской игре – женский футбол.

«Пространство возможностей и просвещения» развернулось в деловом центре «Арктика»: здесь были организованы лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов по востребованным компетенциям. На первом этаже делового центра прошла ярмарка вакансий для молодёжи, здесь были представлены стенды ОАО «РЖД», ФГУП «Атомфлот», АО «Апатит», АО «Кольская ГМК», АО «Электротранспорт», ООО «МПЗ Окраина», АО «Ковдорский ГОК», АО «Мурманэнергосбыт», Судоремонтного завода «Звёздочка», АО «Почта России», ПАО «Ростелеком», Отдел ГИБДД МВД Мурманска, ООО «Агроторг», ООО «Корунд-Софт», «Территориальная генерирующая компания №1» и других компаний и организаций.

Также в программе фестиваля состоялась встреча молодёжи с известным телеведущим Андреем Малаховым в рамках проекта «Arctic Talk», сообщает  Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22844&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире08:15Мультфильмы (0+/6+)08:45«Почему Я». Познавательная программа (12+)09:45«Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика