Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей – участников фестиваля, приуроченного ко Дню молодёжи, поздравил Президент России Владимир Путин

Мурманск стал одним из 10 городов России, где в этом году прошёл масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Праздничные мероприятия, организованные Росмолодёжью совместно с правительством Мурманской области, состоялись в центре столицы Кольского Заполярья на площади Пять Углов.

Гостей фестиваля поздравил Президент России Владимир Путин.

«Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь – дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе. Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то всё сделает за вас. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперёд! Не сомневаюсь: у вас всё получится», – подчеркнул глава государства в видеообращении.

С главной сцены фестиваля к северянам обратился губернатор региона Андрей Чибис.

«Поздравляю вас с праздником, с Днём молодёжи! Сегодня Мурманская область динамично, активно развивается и Крайний Север стал местом по-настоящему бескрайних возможностей. Вы – наше настоящее и будущее. Вы активные, сильные, настоящие. С праздником и удачи вам!» – сказал Андрей Чибис.

В рамках фестиваля работали 7 тематических интерактивных площадок. На главной сцене в рамках «Пространства музыки» шла концертная программа, хедлайнером которой выступил известный в России музыкант Ваня Дмитриенко. На улице Ленинградской развернулось «Пространство креатива» с творческими мастер-классами и популярным проектом по обмену фотографиями «Фотосушка». В рамках «Пространства активного образа жизни» прошли спортивные игры и состязания, в том числе популярная игра в снежки «Юкигассен». В Центральном парке около ДК им. С.М. Кирова в «Пространстве дружбы» можно было попробовать свои силы в традиционной саамской игре – женский футбол.

«Пространство возможностей и просвещения» развернулось в деловом центре «Арктика»: здесь были организованы лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов по востребованным компетенциям. На первом этаже делового центра прошла ярмарка вакансий для молодёжи, здесь были представлены стенды ОАО «РЖД», ФГУП «Атомфлот», АО «Апатит», АО «Кольская ГМК», АО «Электротранспорт», ООО «МПЗ Окраина», АО «Ковдорский ГОК», АО «Мурманэнергосбыт», Судоремонтного завода «Звёздочка», АО «Почта России», ПАО «Ростелеком», Отдел ГИБДД МВД Мурманска, ООО «Агроторг», ООО «Корунд-Софт», «Территориальная генерирующая компания №1» и других компаний и организаций.

Также в программе фестиваля состоялась встреча молодёжи с известным телеведущим Андреем Малаховым в рамках проекта «Arctic Talk», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22844&page=1