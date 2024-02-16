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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 10:00

Перед встречей с жителями Андрей Чибис посетил ряд социальных объектов Октябрьского округа Мурманска

Губернатор Андрей Чибис вчера совершил объезд ряда социальных объектов Октябрьского округа Мурманска. В женской консультации № 1 глава региона осмотрел помещения консультации, ознакомился с оснащением, пообщался с коллективом отделения, а также с женщинами, которые пришли на приём.

Заведующая консультацией Ирина Андрущенко рассказала губернатору о том, что на базе отделения реализуется проект «Школа беременных», который пользуется большой популярностью не только среди женщин, но и среди будущих отцов.

«Качественное оказание помощи мурманчанкам, особенно в период беременности, имеет для правительства Мурманской области первостепенное значение. Благодарю ваш коллектив за неравнодушие, искреннюю вовлечённость в подготовку северянок к счастливым заботам материнства», – сказал Андрей Чибис.

Затем Андрей Чибис отправился в педагогический колледж, где пообщался с преподавателями и студентами. В 2020 году здесь был проведён долгожданный ремонт общежития. В прошлом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке регионального бюджета выполнены текущие и капитальные ремонты помещений учебных корпусов, капитальные ремонты кровли и фасада учебного корпуса №2, поставка мебели, учебного и лабораторного оборудования.

Также здесь создано 10 зон по видам работ (учебных зон, лабораторий): зона познавательно-исследовательской деятельности, музыкально-художественного творчества, технического 3D-моделирования, технического моделирования, цифровых технологий, проектно-исследовательской деятельности, естественно-научной деятельности, здоровьесберегающих технологий, современных образовательных технологий в начальной школе и интеллект-центр.

Создание современного образовательного центра финансировалось из средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств колледжа.

«Мы видим, что сегодня молодые северяне сознательно идут в колледжи, чтобы получить прикладную профессию. Поэтому одними из приоритетных задач для нас является укрепление материально-технической базы колледжей, а также создание возможности для приезжих ребят жить в комфорте. Глядя на педагогический колледж, можно сказать, что мы свои обещания перед студентами стараемся держать», – отметил губернатор.

Затем глава региона посетил мурманский Дом молодёжи. Как пояснил директор Дома молодёжи Егор Банишевский, это современное пространство для общения молодых мурманчан, которые хотят реализовать свои творческие идеи. В Доме молодёжи регулярно проходят интересные мероприятия, конкурсы и проекты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги объезда, глава региона особо подчеркнул, что подобные рейды не только по Мурманску, но и другим муниципалитетам проводятся им регулярно, в том числе внепланово.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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