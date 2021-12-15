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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 16:00

Перед зимним отпуском необычным парадом новогодних саней мурманские нахимовцы открыли ёлку

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялось торжественное открытие новогодней ёлки. В праздничном мероприятии приняли участие учащиеся всех семи курсов. По традиции нахимовцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а от родителей их ожидал главный подарок – праздничный фейерверк.

В этом году ребята устроили парад новогодних саней, которые они смастерили своими руками из картона, разукрасили цветной бумагой и мишурой.

Открытие ёлки стало последним совместным мероприятием мурманских нахимовцев в уходящем году. В ближайшие дни все они отправятся на зимние каникулы, к которым были присоединены осенние, неиспользованные в октябре из-за сложной эпидемической обстановки.

По прибытии с каникул, в целях предотвращения заноса и распространения короновирусной инфекции, учащиеся пройдут сплошное превентивное тестирование. Воспитанники в возрасте от 12 до 15 лет получить прививку против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков Гам-КОВИД-Вак-М, который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в зимний отпуск нахимовцы возьмут с собой подготовленные специалистами Главного военно-медицинского управления Минобороны России бланки добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок. Подростки, чьи родители дадут согласие на иммунизацию, будут вакцинированы под контролем медиков после возвращения из отпуска.

Иммунизация воспитанников всех общеобразовательных учреждений Минобороны будет проводиться исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398881@egNews

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