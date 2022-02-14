Передача «Лотты» в федеральную собственность позволит направить дополнительно около 100 млн рублей на обслуживание региональных трасс

Автодорога «Лотта» передана в федеральную собственность. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона поблагодарил за оперативную и слаженную работу Минтранс РФ, Росавтодор и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

«Фактически это значит, что мы около 100 млн рублей из областного бюджета сэкономили для того, чтобы направить эти деньги на содержание своих региональных дорог. До передачи мы ежегодно их тратили на обслуживание дороги «Лотта» длиной в 228 километров. Теперь у нас появляется возможность не только выделять дополнительные средства на обновление других дорог области, но и продолжать разгружать муниципалитеты, забирая обязательства по содержанию их дорог на областной уровень. Так, например, мы забрали на областной уровень дорогу Североморск-Североморск 3, и в прошлом году отремонтировали самый сложный участок длиной 3 километра. В этом году запланировано обновить еще 7 километров этой дороги», – подчеркнул Андрей Чибис.

В региональном Минтрансе отмечают, что в рамках поручения губернатора дорога будет приведена в порядок на всём протяжении.

Фото: https://news.myseldon.com/ru/news/index/262979285