Передача объектов, находящихся в оперативном управлении у медицинских учреждений, позволит снизить расходы этих организаций на содержание имущества и более эффективно его использовать

Состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова.

Парламентарии обсудили и рекомендовали Думе одобрить перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность различных муниципальных образований.

В основном, речь шла об объектах, находящихся в оперативном управлении у медицинских учреждений. Передача позволит снизить расходы этих организаций на содержание имущества и более эффективно его использовать.

В частности, в собственность городского поселения Кандалакша передаются здания и земельные участки, находящиеся в оперативном управлении Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» и не используемые в уставной деятельности учреждения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29074/