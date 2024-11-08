Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: россияне рассказали, каково быть наставником

К наставничеству россияне относятся как к ответственной и важной миссии. К такому вводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котром приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 30 лет, имеющие опыт наставничества.

Наставничество для каждого второго россиянина, имеющего подобный опыт, — это прежде всего возможность передать свои знания, навыки, наработки новичкам: «Научить всему, предостеречь от ошибок»; «Делюсь нюансами, чтобы производственный процесс был эффективным, а молодой специалист был уверен в своих силах и результатах».

Для 13% опрошенных важна возможность оказывать помощь и поддержку молодёжи. 6% респондентов назвали наставничество одной из своих самых ответственных миссий. Для 4% это путь к саморазвитию: «Мой личностный рост»; «Полезно и для меня».

2% наставников считают, что в первую очередь от их действий зависит скорость вхождения новичков в рабочий процесс. 2% нравится возможность общения с молодёжью. Ещё для 2% наставничество — прежде всего способ получения дополнительного дохода.

Для 3% наставничество — это дополнительная нагрузка. Для 4% — головная боль.

Другие ассоциации назвали 8% опрошенных: некоторые относятся к наставничеству как к жесту доброй воли, благотворительности, другие как к делу чести, возможности быть полезным, преемственности («Дань благодарности за то, что когда-то меня тоже учили старшие товарищи»).

Время проведения опроса: 26 октября — 2 ноября 2024 года.