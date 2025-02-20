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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 17:00

Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»

Но это требование не будет распространяться на близких родственников, им отдавать симку можно будет без указания этого на госуслугах. Такая мера будет предусмотрена проектом федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесённым правительством в Госдуму 15 февраля.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минцифры РФ, эта мера необходима для сокращения использования серых сим-карт мошенниками, уточнил собеседник.

По данным Роскомнадзора (РКН), с начала ноября 2023 года до конца сентября 2024-го было выявлено 93,9 млн нарушений достоверности сведений об абонентах. Из них 85,7 млн нарушений исправлено – операторы внесли корректные данные. 6,2 млн сим-карт, оформленных с нарушениями, заблокировано либо договоры по ним были расторгнуты, ещё 2 млн сим-карт орган на тот момент проверял, уточнял представитель РКН.

Внесенный в Госдуму проект направлен на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий, следует из пояснительной записки к законопроекту. Законопроект включает 30 поправок в различные нормативные акты. В частности, вводится запрет на общение в иностранных мессенджерах для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов, 10–15-минутный интервал перед отправкой сообщения с проверочным кодом после запроса на смену пароля на портале «Госуслуги», период «охлаждения» после запроса на перевод суммы, превышающей 50 тысяч рублей, с банковского счёта и т. д.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщил, что на портале «Госуслуги» появится специальный сервис, который позволит проверить все оформленные на человека SIM-карты. По словам Шадаева, возможно, у некоторых россиян существуют договора, о которых они не знают, поскольку были оформлены злоумышленниками. Так, новый сервис позволит россиянам проверить, были ли их данные использованы мошенниками с целью оформления SIM-карт.

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