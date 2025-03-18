Передача скульптуры «Кит БРИКС» открыла культурную программу Международного арктического форума

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманском областном краеведческом музее состоялась торжественная передача скульптуры териберского горбатого кита «Кит БРИКС». Это событие открывает культурную программу Международного арктического форума, который впервые пройдёт в Мурманске 26-27 марта. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и заместитель директора Фонда «Росконгресс» Елена Маринина.

- «Кит БРИКС» — это не просто арт-объект, а знак международного признания уникальности нашего региона. Уверен, что эта скульптура станет важной частью экспозиции музея и будет привлекать жителей и гостей Мурманской области, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, скульптура, выполненная из бронзы Викторией Волохиной, ранее была частью экспозиции «Этнографическая мозаика» на XVI саммите БРИКС, который прошёл в октябре 2024 года в Казани. Выставка посвящалась культурной идентичности стран, входящих в альянс. Всего в рамках экспозиции на саммите БРИКС были представлены 23 работы молодых скульпторов и художников Санкт-Петербургской академии художеств, вдохновлённых природным и животным миром стран объединения. Отметим, что выставка в Казани стала продолжением проекта «Национальные бренды БРИКС», представленного на Петербургском Международном экономическом форуме – 2024.

«Скульптура благополучно доставлена в Мурманск. Кит — символ города, символ Севера, я бы даже сказала, что он — символ Арктики. Он олицетворяет силу, гармонию и, как я уже сегодня отметила, киты способны необыкновенно хорошо слышать друг друга на расстоянии тысяч километров. Мне кажется, что и мы тоже должны слышать друг друга. Это и есть залог мира», — отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда «Росконгресс», председатель совета Фонда «Инносоциум».

После торжественной церемонии состоялась двусторонняя встреча Андрея Чибиса и Елены Марининой, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры. В частности, речь шла о включении в культурную программу МАФ социального проекта «Душа России. Арктика», в рамках которого запланированы показы художественных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/