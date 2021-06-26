Передать свою профессию детям чаще всего хотят врачи и программисты

Реже всего — продавцы, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами. Таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего детей и опыт работы, из всех округов страны.

Каждый девятый россиянин (11%) хотел бы, чтобы его ребёнок выбрал ту же профессию, что и он. Как правило, опрошенные объясняют это очевидными плюсами своей работы, а также желанием и наличием возможности помочь начинающему специалисту. Ещё 4% сообщают, что их дети уже идут по тому же профессиональному пути, что и родители. Напротив, 63% опрошенных желают своему ребёнку сделать иной выбор. Затруднились оценить свою специальность с этой точки зрения 22% респондентов.

Тех, кто хотел бы видеть ребёнка представителем своей профессии, больше среди мужчин (13% против 9%). Любить своё дело настолько сильно, чтобы пожелать такую же профессию сыну или дочери, россиянам до 34 лет свойственно больше, чем старшем поколениям (13%). Чем выше доход родителей, тем чаще они мечтают, чтобы дети выбрали их специальность: если среди тех, чей доход менее 30 тысяч рублей, в таком желании признаются лишь 6%, то среди россиян с доходом свыше 80 тысяч — практически каждый пятый (19%).

Желание или нежелание передать детям свою профессию в большей степени зависит от самой профессии. Чаще всего увидеть коллег в своих детях мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), а также аналитики (25%) и учителя (17%). Среди врачей и разработчиков ПО также больше всего тех, чьи дети уже пошли по стопам родителей в профессиональной сфере (по 10%). Реже всего о том, чтобы передать детям свою профессию, мечтают продавцы (4%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 5%), специалисты по продажам (6%) и менеджеры по закупкам (8%).