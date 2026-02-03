Передвижная фотовыставка, посвящённая отцам героев России, открылась в Доме детского творчества имени Александра Торцева

В церемонии открытия вчера приняли участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, педагоги и сотрудники учреждения дополнительного образования, юнармейцы и кадеты.

Проект посвящён памяти героев России, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, и призван выразить уважение их отцам.

Открывая экспозицию, Сергей Дубовой отметил, что на выставке представлены портреты людей, которые воспитали в будущих героях главные черты характера: чувство долга, умение отличать добро от зла, силу духа и честность:

– Мы посвятили эту выставку мужчинам, которые достойно воспитали своих сыновей, и они тоже герои. Мы искренне благодарны семьям наших героев за доверие и возможность прикоснуться к их личной истории. Мы гордимся нашими ребятами, их боевыми товарищами и всеми, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Очень важно, чтобы молодое поколение знало о подвиге своих земляков. Говорят, солдат умирает дважды: первый раз – в бою и второй – когда о нем забывают. Пусть наши герои-земляки живут в нашей памяти и в наших делах.

Татьяна Кусайко подчеркнула важность роли отца в воспитании детей, и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации выставки за работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Впервые фотовыставка «Отец Героя» состоялась в Государственной Думе в октябре 2024 года. Мурманская областная Дума решила поддержать инициативу коллег. В результате совместной работы с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области появилась экспозиция, на которой представлены шесть портретов отцов героев России. Их сыновья служили в воинских частях, дислоцирующихся на территории Мурманской области: это Дмитрий Астафьев, Николай Данильченко, Максот Исмурзин, Евгений Козловский, Роман Манкевич, Андрей Спирин.

В Мурманской области экспозиция была впервые открыта на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в октябре 2025 года. В дальнейшем с выставкой познакомятся учащиеся других учреждений образования и культуры в нашем регионе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33796/