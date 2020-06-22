Передвижной инспекторский пункт выходит в рейд на полуострова Рыбачий и Средний

Перед началом туристического сезона в рейд на полуострова Рыбачий и Средний выходит передвижной инспекторский модуль, приобретенный благодаря соглашению правительства Мурманской области и компании «Норникель».

Это полноприводный автомобиль с жилым блоком, рассчитанным на 6 человек. Для инспекторов дирекции ООПТ регионального значения (подведомственного учреждения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области) в модуле предусмотрены необходимые удобства: есть горячая вода, холодильник, плита, электричество. По оценке инспекторов, в таком передвижном пункте можно автономно прожить неделю, сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Задача предстоящего рейда - помимо контроля за соблюдением установленного режима природного парка, проверить состояние дорог после зимы, наличие и состояние информационных стендов для туристов.

«Теперь у нас решена проблема с комфортным проживанием инспекторов во время рейдов, можно сказать, есть свой мобильный офис, который предназначен не только для природоохранных мероприятий. В модуле, в случае необходимости, могут проживать научные работники», - отметил и.о. директора «Дирекции ООПТ регионального значения Мурманской области Юрий Полищук».