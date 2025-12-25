Переход к цифровой модели управления предъявляет повышенные требования к профессиональным компетенциям работников

Тема цифровизации складов, автоматизации процессов снабжения стала обширным блоком в рамках региональной научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации». Эксперты рассказали о цифровизации процессов снабжения, автоматизации и роботизация складских процессов, MES-системе и системе автоматизации 1С:ERP. Все эти инструменты образуют целостную экосистему современного цифрового производства.

Цифровая трансформация затронула практически каждую отрасль экономики, в том числе и логистику. Современные цифровые системы позволяют лучше управлять всеми звеньями цепи поставок — начиная от закупки сырья и заканчивая доставкой готовой продукции конечному покупателю. Благодаря этому достигается экономия ресурсов и уменьшение количества возможных проблем, возникающих на разных этапах производства и доставки.

Как отмечалось, благодаря внедрению отечественной MES-системы компании значительно улучшили качество производственного процесса, повысили производительность труда сотрудников и сократили объём отходов производства. Новая система помогает управлять закупками, поставщиками и материалами на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Роботизированные комплексы позволяют существенно ускорить обработку грузов и увеличить пропускную способность склада. Это особенно актуально для крупных предприятий с большим объемом материальных потоков.

Использование системы автоматизации 1С:ERP позволило компаниям интегрировать управленческие процессы с операционными системами и создать единую базу данных для аналитики и принятия стратегических решений.

Как отметил директор по логистике ПАО «Ростелеком» Александр Машков, «Сейчас мы уходим от рутины к творчеству. Мы должны использовать человеческие ресурсы больше для экспертной оценки, для принятия решений, но не для вбивания транзакционных операций в систему».

Переход от традиционных бумажных и ручных способов управления логистикой к современным цифровым технологиям затронул и вопрос кадров. С одной стороны, автоматизация труда упростила работу сотрудников, но с другой – повлекла за собой пересмотр взгляда на компетенции персонала.

Сейчас сотрудники, используя численные данные и значительные массивы информации, должны принимать оптимально взвешенные управленческие решения. Ранее выполняющие преимущественно механическую работу по вводу данных специалисты сталкиваются с необходимостью оперировать значительными объемами информации, что требует качественно иного подхода к принятию решений. Таким образом переход к цифровой модели управления предъявляет повышенные требования к профессиональным компетенциям работников.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.