Переход на более экологичные виды топлива и модернизацию объектов ЖКХ губернатор Андрей Чибис обсудил с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком

Уход от мазутозависимости, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности электроснабжения потребителей, прохождение осенне-зимнего отопительного периода – эти и другие вопросы губернатор Андрей Чибис вчера обсудил на рабочей встрече с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком.

Одной из ключевых тем обсуждения стал постепенный переход Мурманской области на более экологичные виды топлива и реконструкция систем тепло- и электроснабжения Заполярья. Глава региона отметил особую важность реализации проекта, учитывая колоссальные затраты на компенсацию издержек теплоснабжающих предприятий по покупке мазута. Только в 2019 году на эти цели было направлено более 9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

«Мы сейчас активно работаем над решением вопросов по переходу на экологичные виды топлива и нашей промышленности, и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это тема мазута, которая с одной стороны является менее экологичной, с другой стороны – очень дорогой. Тот объем средств, который мы вынуждены тратить на компенсацию межтарифной разницы, конечно, колоссальный. Очень рассчитываем и надеемся, что с учетом всех обсуждений, той поддержки, которая оказывается федеральным центром, будет принято соответствующее решение», – сказал Андрей Чибис, поблагодарив лично заместителя министра и в целом министерство энергетики РФ за системное внимание и поддержку, оказываемые Мурманской области.

Подводя предварительные итоги прохождения отопительного сезона 2020/2021, губернатор отметил снижение более чем на 30% количества аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Такого показателя, по словам Андрея Чибиса, удалось добиться в том числе благодаря проведению в короткий летний период капитального ремонта инженерных сетей, частичной модернизации оборудования на объектах ЖКХ.

В своём ответном слове заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сделал акцент на совместном решении важных для региона задач, касающихся также ветхого состояния сетевого комплекса. Ведется работа по формированию и реализации программы повышения надежности электроснабжения в первую очередь бытовых потребителей.

«Те перспективы, те объёмы высвобождаемых финансовых средств, которые возможны после перевода на более экологические виды топлива, конечно, могли бы дать большой инвестиционный толчок для развития «зелёной» энергетики. Тем более, что сейчас это мировая повестка номер один, а Мурманская область могла бы стать пилотным регионом, показывающим, как можно перейти на нейтральные выбросы с учётом той гидрогенерации, тепловой генерации и атомной генерации, которая есть. Будем вас поддерживать в этом вопросе. Сейчас ведётся работа по расчёту экономической эффективности перевода на газ. Я думаю, эта работа будет завершена, и комплексная программа в Мурманской области будет реализована», – сказал Евгений Грабчак, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.