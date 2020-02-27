Переход на электронные трудовые книжки - состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина состоялось заседание областной трёехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Одной из тем обсуждения стал переход на электронные трудовые книжки. Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области Алексей Смирнов доложил о реализации норм Федерального закона № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».

Информационные материалы, связанные с переходом на электронные трудовые книжки, представлены на сайте регионального Министерства труда и социального развития. Для повышения информированности граждан региона о переходе на предоставление сведений о трудовой деятельности в электронном виде памятки, буклеты, презентации, разработанные Пенсионным фондом РФ, будут также размещены на официальных сайтах областного Совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Также в рамках заседания министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о ситуации с задолженностью в регионе, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.