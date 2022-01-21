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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 18:00

Переход на электронные трудовые книжки усложнил КДП в каждой третьей компании

Бизнес привыкает к электронным трудовым книжкам, однако 35% компаний по-прежнему испытывают трудности с их ведением. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны.

С момента появления в России электронных трудовых книжек прошло 2 года. И если 2020 год считался «переходным периодом», то в 2021-м все работодатели так или иначе испытали на себе преимущества и недостатки новой системы. По оценкам 29% опрошенных, в их компании кадровое делопроизводство с введением электронных трудовых книжек упростилось: стало меньше бумаг. Каждый четвёртый менеджер по персоналу уверен, что появление электронных трудовых книжек ничего не изменило.

В том, что введение электронных трудовых книжек усложнило кадровое делопроизводство в их компании, убеждены 35% менеджеров по персоналу. Свою позицию они аргументируют несколькими фактами. Чаще всего специалисты по КДП отмечали, что объёмы работы возросли: им приходится вести и бумажные, и электронные трудовые. Упоминался и тот факт, что при приёме на работу у HR-менеджера нет доступа к электронной трудовой книжке специалиста, а значит, нет и возможности оперативно проверить достоверность сведений, указанных в его резюме. Менеджеры по персоналу рассказывали о сложностях с расчётом трудового стажа для оплаты больничного, о сбоях в IT-системах ПФР и проч. Часть кадровиков столкнулись с проблемой безответственного отношения сотрудников к увольнению: поскольку забирать трудовую книжку не нужно, некоторые просто перестают являться на работу, не оформляя заявление об уходе.

Юридическая служба «SuperJob», проведя десятки консультаций кадровых служб компаний-работодателей по этому вопросу, пришла к выводу, что такая проблема появляется в случаях, когда в локальных нормативных актах компании чётко не регламентирована процедура прекращения трудового договора, либо когда кадровые работники не до конца усвоили тонкости трудового законодательства, регламентирующего данный вопрос.

За год, минувший с аналогичного исследования «SuperJob», на 6 п.п. снизилось число работодателей, отмечающих усложнение кадрового делопроизводства после введения электронных трудовых книжек. Напротив, тех, кому легче работать в новых условиях, стало больше (на 12 п.п.).

 

 

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