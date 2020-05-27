Переход на карту национальной платёжной системы «Мир» продлён до 1 октября

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе» при осуществлении выплаты пенсии и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда через кредитные организации банки должны были предоставить получателям карту национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2020 года. Но в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Банк России продлил срок до 1 октября текущего года.

Переход на карту «Мир» касается только граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платёжных систем и не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляются на счёт в банке, не привязанный к карте, или доставляются через почтовое отделение.

Напоминаем, доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий. Таким образом, если пенсионер не планирует получать карту «Мир», у него есть возможность перевести зачисление пенсии на счёт в банке, не привязанный к карте, либо выбрать другую доставочную организацию. Поменять способ доставки пенсии можно в любое время, подав заявление через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портале Госуслуг, либо обратившись по предварительной записи в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ.