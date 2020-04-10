Мурманская область. Арктика (16+)10.04.20 07:15
Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Также следует воздержаться от походов в лес и кладбище вблизи производства взрывных работ с 13.30 до 16.00. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы до
450 метров.
Перекрывают автодорогу Кола – Мурмаши. Опять взрывают!
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 10 апреля, с 14.30 до 15.30 будет перекрыто движение для автотранспорта по автодороге Кола - Мурмаши в районе км 8 – км 9 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Также следует воздержаться от походов в лес и кладбище вблизи производства взрывных работ с 13.30 до 16.00. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы до
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