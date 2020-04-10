Перекрывают автодорогу Кола – Мурмаши. Опять взрывают!

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 10 апреля, с 14.30 до 15.30 будет перекрыто движение для автотранспорта по автодороге Кола - Мурмаши в районе км 8 – км 9 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Также следует воздержаться от походов в лес и кладбище вблизи производства взрывных работ с 13.30 до 16.00. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы до 450 метров .