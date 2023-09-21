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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 13:30

«Перекуём» ледоколы на круизные суда

Два ледокола «Росморпорта» — «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын» — после модернизации, возможно, станут основой сезонного круизного судоходства в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом на форуме «Нева 2023» в Санкт-Петербурге рассказал заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов.

Как сообщает ИАА «ПортНьюс», по его словам, сегодня флот ледоколов предприятия состоит из 33 единиц разной мощности и возраста, большая часть — это суда финской постройки конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века. При этом два ледокола находятся в стадии списания.

«Строительство новых судов проблематично, в основном из-за загруженности верфей, поэтому предприятие намерено продлить ресурс ледоколов и использовать их как для привлечения курсантов (планируется круглогодичная практика на ледоколе «Капитан Хлебников»), так и организации круизных рейсов», — рассказал он.

В фокусе внимания два ледокола финской постройки 1977-1981 годов — «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын». Их предлагается переделать под круизные суда. К слову, два других судна из этой серии были модернизированы с повышением ледопроходимости, но с потерей мореходных качеств на чистой воде.

Импульс проекта — успешный опыт последних 15 лет по использованию судов «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын» в летний сезон для экспедиционных и пассажирских (доставка спецперсонала) рейсов в Арктику и Антарктиду.

«Конструкция судов допускает размещение 120 пассажиров, однако существующий каютный фонд не рассчитан на туристов», — пояснил Василий Стругов.

Предлагается провести модернизацию судов таким образом, чтобы продлить срок их службы на 15 лет, переделать в пассажирские и организовывать круизы по Белому морю, в восточной Арктике и на Дальнем Востоке. По словам спикера, используя эти суда, за летний сезон можно организовать два встречных маршрута: из Мурманска и Владивостока (в соответствии с портами их приписки), с заходами в дальневосточные и арктические порты, длительностью 30 суток.

Несмотря на заманчивый план, одна из основных проблем, это отсутствие инфраструктуры, прежде всего причальной: «Для доставки пассажиров на берег можно использовать лодки «Зодиак», обычная практика для экспедиционных рейсов».

Однако решающий вопрос — это модернизация судов. В первую очередь требуется обновление каютного фонда, а эталоном качества, по словам Василия Стругова, может служить обустройство ледокола «Виктор Черномырдин».

«В данный момент готов эскизный проект модернизации судов, в четвертом квартале текущего года мы ориентировочно завершим технический проект для выделения финансов на модернизацию», — заключил заместитель генерального директора по флоту.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».

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