Перекупщикам билетов РЖД объявляет бой

Накануне сезона летних отпусков Российские железные дороги (РЖД) активизировали противодействие перекупщикам билетов на сайте и в мобильном приложении. Теперь пользователей будут блокировать за подключение к одной учётной записи нескольких устройств и массовые возвраты билетов.

Заместитель главы РЖД Иван Колесников сообщил, как пишет «Российская газета», что компания совместно с «Лабораторией Касперского» запускает сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. «Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных «пассажиров», которые бронируют явно избыточное количество мест», - рассказал он во время конференции «PRO//Движение.Туризм».

По результатам анализа покупок 2024 года в РЖД заблокировали почти 2 тысячи явных нарушителей требований оферты. В ней указано, что учётная запись пользователя подлежит блокировке без возможности восстановления при оформлении электронных билетов в пяти случаях. При использовании роботизированных запросов, при отсутствии агентских или субагентских договоров при оформлении билетов юрлицами через «личный кабинет» и при отсутствии договорных отношений на реализацию электронных билетов с перевозчиком. Кроме того, блокируют аккаунты при многократных бронированиях без последующей оплаты и многократных оформлениях мест на поезда дальнего следования без цели осуществления поездки.

В РЖД сообщили, что уже блокируют боты, с помощью которых осуществляются попытки скупать билеты. Кроме того, запущен сервис для пассажиров «Лист ожидания», который позволяет отслеживать места на уже «распроданный» поезд, если вдруг кто-то сдаст билет. Это, по мнению компании, не позволяет перекупщикам сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры. «С момента запуска сервиса в июне 2024 года пассажиры оформили уже более 470 тысяч билетов, что составляет примерно четверть от общего количества поданных заявок», - сообщили «Российской газете» в РЖД.