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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.24 10:30

«Переломить тренд» на убыль населения: Андрей Чибис представил экономический потенциал Мурманской области в рамках Дня национальных проектов на выставке-форуме «Россия»

«Важно, что наши компании вкладывают деньги в города своего присутствия. За последние пять лет объём вложений вырос в пять раз. Также у нас активно развивается малый и средний бизнес. Растёт количество занятых в частном бизнесе – это сервис, без которого невозможно улучшить качество жизни. С 2021 года во всех муниципальных образованиях Мурманской области появились инвеступолномоченные, которые вручную разбираются с возникающими вопросами», – сказал Андрей Чибис.

На международной выставке-форуме «Россия» вчера проходил День национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.

Основным событием национального дня стала пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика», где выступили и.о. первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусов, и.о. министра экономического развития России Максим Решетников, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона рассказал о развитии промышленного комплекса в Мурманской области и главных инвестиционных проектах, которые станут определяющим фактором в экономического развитии не только Арктической зоны РФ, но и всей страны.

«Впервые за 33 года удалось добиться миграционного прироста: в регион приехало больше людей, чем уехало, темпы снижения численности населения сократились в семь раз, а естественная убыль населения снизилась в два раза. На севере сложнее бороться за людей, чем в Москве, поэтому такие показатели – большая победа для нашей команды за пять лет работы», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что масштабные проекты, реализуемые в Мурманской области, нуждаются в квалифицированных кадрах, в связи с чем перед командой регионального правительства стоит важнейшая задача – «переломить тренд» на убыль населения.

«За последние пять лет ВВП в Мурманской области на душу населения вырос в 2,5 раза, а общий объём инвестиций уже превысил 1 трлн рублей. Мурманская область является лидером по привлечению инвестиций среди арктических регионов. Большую роль в данном вопросе сыграло снятие логистических ограничений. Мы развиваем Мурманский транспортный узел – один из ключевых магистральных проектов, который обеспечивает выход в мировой океан и является фактором развития Северного морского пути. Это сложнейший проект, и важно, что транспортный коридор продолжил работать. В прошлом году Владимир Путин запустил рабочее движение по новой железной дороге, благодаря которой портовая инфраструктура теперь развивается и на западном берегу Кольского залива. Сегодня подписано новое постановление правительства РФ, которое расширяет границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В том числе благодаря этому в Мурманской области будет построен ещё один портовый терминал. Кроме того, в этом году мы запускаем новый порт «Лавна», – подчеркнул Андрей Чибис.

Важнейшая задача, которая решается совместно с правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина, – это увеличение провозной способности железной дороги, которая обеспечит безопасный выход в мировой океан.

«Второй магистральный инвестиционный проект – газификация Мурманской области. Это совершенно другой технологический уклад нашей промышленности. Российские учёные отмечают, что на Кольском полуострове есть вся таблица Менделеева, – от апатитового концентрата, удобрениями из которого мы обеспечиваем треть мира, до редкоземельных металлов. Поэтому мы активными занимаемся проектами по газификации региона и производству СПГ в соответствии с решениями, принятыми Президентом России», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что геологоразведка на Кольском полуострове продемонстрировала большие запасы лития, РФ может войти в тройку стран-лидеров по запасам этого сырья.

«Наша задача – повышение квалификации и роста доходов. Преференциальные режимы – ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона РФ – показывают свою эффективность. Это уникальные льготы, которые стимулируют крупных инвесторов вкладывать деньги и создавать мощные проекты. Один из них – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, который появился «с нуля» в скале всего за пять лет. Аналогов нет нигде в мире», – отметил глава региона.

В Мурманской области успешно реализуются региональные меры поддержки, которые позволяют обеспечивать объём инвестиций.

«Важно, что наши компании вкладывают деньги в города своего присутствия. За последние пять лет объём вложений вырос в пять раз. Также у нас активно развивается малый и средний бизнес. Растёт количество занятых в частном бизнесе – это сервис, без которого невозможно улучшить качество жизни. С 2021 года во всех муниципальных образованиях Мурманской области появились инвеступолномоченные, которые вручную разбираются с возникающими вопросами», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение доклада глава региона подчеркнул, что слоган «На Севере – жить» должен стать «трендом», который внесёт позитивные коррективы во все сферы жизни в Мурманской области.

 

Фото и видео:  https://vk.com/video537777114_456242785

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