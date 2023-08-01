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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 18:00

Перемена погоды влияет на работоспособность 37% россиян

Больше всего метеозависимых среди администраторов, операторов call-центров, секретарей и экономистов. Реже всего перемена погоды влияет на работоспособность рабочих и сисадминов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 4800 представителей различных профессий из всех округов страны.

Перемена погоды влияет на работоспособность 37% россиян, причём солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 53% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 52%), а также экономисты (51%). В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (48%).

Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 23%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (24%) и кладовщики (25%).

Время проведения опроса: 27 июня — 22 июля 2023 года.

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