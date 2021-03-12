Переменчивая погода заставляет работать с ещё большими усилиями: в Апатитах продолжается активная уборка снега

В первые недели марта в Апатитах мероприятия по уборке снега не останавливаются ни на минуту: выполнена механизированная уборка 89 придомовых территорий, вывезено 7120 куб. метров снега, очищена 91 крыша от навесов и сосулек. До конца недели запланирована уборка ещё 18 дворов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

К работе привлечены 12 единиц техники, 234 дворника. Только с придомовых территорий с начала зимы вывезено 35638 куб. метров снега.

Для удобства жителей на официальном сайте администрации и в официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте» размещаются графики уборки на неделю – текущую и будущую, фотоотчёты о проделанной работе.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, контроль состояния придомовых территорий, крыш и козырьков над подъездами многоквартирных домов осуществляется ежедневно.

«Мероприятия по расчистке продолжаются. Спасибо тем, кто выполняет эту непростую работу, в том числе в выходные и праздники», – отметил глава администрации Николай Бова.