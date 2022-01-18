Перенёсшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию

Граждане, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию. Об этом в рамках вчерашнего оперативного совещания, которое провёл губернатор Андрей Чибис, напомнил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый из них включает общий и биохимический анализы крови, измерение сатурации, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, рентген органов грудной клетки, приём терапевта, анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования - эхокардиографию, компьютерную томографию лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Перечень медицинских организаций Мурманской области, участвующих в проведении углубленной диспансеризации граждан, перенёсших коронавирусную инфекцию, опубликован на сайте регионального Минздрава.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435336/#&gid=1&pid=1