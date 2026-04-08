«Переплёт культур. Десятилетие дружбы»: города-побратимы Мурманск и Харбин обменялись видеоприветствиями

Заочное взаимное знакомство школьников Мурманска и китайского Харбина с городами-побратимами и их культурными традициями дало старт реализации плана мероприятий в сфере культуры на 2026 год, посвящённого 10-летию установления побратимских отношений.

Мероприятие получило название «Переплёт культур. Десятилетие дружбы». Российские и китайские ребята записали видеооткрытки для сверстников, исполнив музыкальные и хореографические произведения, отражающие характер и культуру своего народа.

Каждый из роликов начинается с «визитки» города: в случае с Харбином это эффектная нарезка кадров с IX Зимних Азиатских игр 2025 года, с Мурманском — не менее завораживающие съёмки города с высоты птичьего полёта.

Показ видеоприветствия школьников Харбина мурманчанам с большим успехом прошёл в школах искусств города Мурманска.

