Переполох на Верхнетуломском водохранилище, или Кто-то отдыхает, а кто-то спасает

26 июня в 23.45 по системе «112» поступило сообщение о том, что в районе реки Юмос трое человек просят о помощи, так как их лодка, предположительно, пробита, и в неё поступает вода.

Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра обнаружили терпящих бедствие людей на берегу спустя 2 часа, поискам препятствовали ухудшающиеся погодные условия. Приблизиться к острову с запертыми на нём пострадавшими мешало сильное волнение на Верхнетуломском водохранилище, однако, спасатели всю ночь поддерживали телефонную связь с попавшими в беду отдыхающими и не выпускали их из поля зрения. Также было выяснено, что угрозы жизни и здоровью нет, состояние у группы удовлетворительное.

По телефону от находящихся на острове людей была получена информация о ещё одной лодке, в которой находились 6 человек, в том числе двое детей 10-11 лет.

В срочном порядке были организованы поисково-спасательные работы, создан оперативный штаб ПСР на базе Главного управления МЧС России по Мурманской области. Для проведения поисков по береговой линии была приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Мурманской области.

Утром спасателям удалось высадиться на берег, пострадавшим была оказана вся возможная помощь, предоставлены горячий чай, питание и тёплая одежда, началась подготовка к переправе группы.

Местонахождение второй группы отдыхающих было обнаружено 27 июня в 12.10, все 6 человек находились на соседнем острове и в медицинской помощи не нуждались. Спасатели обеспечили безопасность обнаруженных людей.

В 12.10 начата эвакуация пострадавших и транспортных средств, на которых они перемещались.