Переправу через реку Ниву восстановили после жалоб северян в соцсетях­

На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1007 сообщений, 763 из которых уже решено. Об этом сообщила на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», на третьем – «Дороги», на четвёртом – «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» чаще всего жители жаловались на отключения горячей воды. Больше всего сообщений по этому вопросу поступило из Мурманска, ЗАТО г. Североморск и Кировска.

«Некоторые сообщения из ЗАТО г.Североморск касались низкой температуры горячей воды. Это связано с запуском котельной после ремонта и наладкой оборудования», – пояснила Александра Никипелова.

В блоке «Благоустройство» жители чаще всего сообщали о необходимости обновления асфальтового покрытия во дворах и проведении уборки территорий. Также зафиксированы обращения с просьбами убрать территории лова в Умбе. Местные жители пожаловались на необорудованные места для очистки рыбы, резкий запах, остающийся от отходов переработки.

Блок «Дороги» представлен сообщениями о необходимости отремонтировать асфальтобетонное покрытие. Такие запросы поступали преимущественно из Мурманска и касались сроков выполнения работ, а также затянувшегося ремонта дороги на улице Лобова.

Поступили и вопросы о восстановлении переправы через реку Ниву в микрорайоне Нива-3. Специалисты Центра управления регионом выяснили, что дорога к дачным участкам и переправа не находятся на балансе муниципалитета, на неё отсутствует документация. Руководство района нашло возможность привлечь к работам подрядную организацию. В пятницу сообщение было восстановлено.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в блоке «Здравоохранение» наиболее часто жители сообщали о нехватке врачей, а также о проблемах с записью на приём к медицинским специалистам и очередях в лечебных учреждениях. Больше всего таких сообщений поступило из Ковдорского района, Мурманска и Кандалакши.