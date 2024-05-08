Переработчику морских биоресурсов помогли в региональном Центре кластерного развития

В начале 2024 года ООО «МП-ГРУППА» обратилось в региональный Центр кластерного развития за услугой по проведению лабораторных испытаний с последующим получением протоколов испытаний в случае соответствия продукции действующим нормативным требованиям.

«Благодаря полученной услуге в региональном Центре кластерного развития в апреле этого года мы запустили новый вид продукции – икра морского ежа охлажденная и мороженая, в отношении которой проведены лабораторные испытания, получены протоколы соответствия, оформлена и зарегистрирована Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)», – рассказала генеральный директор ООО «МП-ГРУППА» Виктория Димова.

Помощь участникам кластеров осуществляется Центром кластерного развития Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru