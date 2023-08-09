Переработки никому не нравятся, но при этом считаются почти нормой

Вместе с экспертами hh.ru разбираемся, что вынуждает нас работать больше, как перестать это делать и что говорит о сверхурочном труде законодательство.

Почему это происходит?

1. Вы не успеваете закончить работу в срок

Срыв дедлайнов с ночными посиделками в офисе иногда случается по причине прокрастинации: оттягиваете все дела до последнего, делаете долго то, что могли бы сделать быстрее. «забываете» какие-либо поручения. Согласно разным исследованиям, от 15 до 20% взрослых людей страдают от прокрастинации, при этом 95% из них знают о своей проблеме и хотели бы с ней справиться. Но как — не знают. Чего уж точно не стоит делать, если вы обнаружили в себе прокрастинатора, так это ругать себя. Некоторые исследователи считают, что откладывание задач на потом оправдывается снижением отрицательных эмоций, которые могут сопровождать работу над этими задачами. Возможно, вам банально не подходит ваша работа, должность. Стоит задуматься об изменении привычек, образа жизни: с этим больше поможет профессиональный психолог, чем статьи от гуру тайм-менеджмента.

2. Вам трудно сказать нет

У коллеги заболел ребёнок, половина отдела в отпусках, а у племянника руководителя внезапно свадьба, которую он никак не может пропустить... Это вовсе не значит, что вам нужно брать на себя обязанности других и помогать им с задачами. Если же вы привыкли прикрывать коллег в подобных ситуациях, тогда у нас плохие новости: вы не можете сказать нет, хотя совершенно не обязаны тратить внерабочие часы на «спасение» бизнеса. Пожалуй, это наиболее быстрый путь к профессиональному выгоранию и росту внутреннего негатива к компании.

3. Работодатель вами манипулирует

Случается так, что начальство просит поработать дополнительно «ради блага компании», уговаривает выйти в выходной, даёт поручения, которые не входят в ваши основные обязанности. Обычно работники всё же берутся за дополнительную работу из-за страха перед руководством, хотя делать это необязательно. Конечно, бывают разные ситуации: компания предлагает компенсацию за переработки, даёт дополнительные выходные. Но если работать сверх меры приходится систематически — под давлением или просто за похвалу, стоит задуматься: вы действительно готовы это терпеть и тратить на это по несколько часов собственной жизни?

Как по закону?

В конце июня 2023 года в статью 152 Трудового кодекса об оплате сверхурочной работы внесли изменения. Согласно постановлению Конституционного суда, работодателям теперь необходимо предусмотреть конкретный порядок определения размера повышенной оплаты за труд в сверхурочное время. Такая оплата должна быть выше, чем вознаграждение за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленного рабочего времени.

Ещё важно помнить: вы защищены от бесплатных переработок Трудовым кодексом РФ. Но только в случае, если сверхурочная работа инициирована руководством. Имейте в виду, что вы не сможете получить деньги, просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если у вас есть свидетели, но нет регламентированного документального подтверждения отработанных сверх нормы часов.

Трудовое законодательство не предусматривает случая, когда работник может инициировать свою «переработку». Работа за пределами установленной нормы (или за пределами установленной продолжительности рабочего времени) всегда инициируется работодателем, поскольку именно он определяет необходимость в таких переработках. Безусловно, и сам работник может выйти с такой инициативой к работодателю, однако решение всегда остается за работодателем. Если работодатель не против, он должен надлежащим образом оформить такое привлечение к дополнительной работе и оплатить её в повышенном размере.

Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был подтверждён документально. И в интересах работника — проконтролировать, чтобы работодатель правильно оформил все необходимые документы. Основным документом является табель учёта рабочего времени, который отражает фактические часы, отработанные сотрудником. Данный табель является первичным документом по расчёту заработной платы, поэтому от его содержания зависит то, сколько в итоге получит работник.

При этом статьей 99 Трудового кодекса РФ установлены ограничения для сверхурочной работы, продолжительность которой не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

А оплата переработок в выходные и праздничные дни зависит от того, какая система оплаты труда установлена в организации. Согласно статье 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Оплата работы в ночное время регламентирована статьей 154 ТК РФ и постановлением правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Так, каждый час работы в ночное время должен быть оплачен в повышенном размере.