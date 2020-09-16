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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 14:30

Перераспределение полномочий по организации регулярных перевозок восполнит пробел в массиве объективных данных о пассажиропотоках

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Вёл заседание заместитель председателя комитета Иван Новокшонов.

Депутаты обсудили и рекомендовали принять Думе во втором и окончательном чтении региональный законопроект «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области».

Проектом данного законопроекта предлагается перераспределить сроком на шесть лет полномочия по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами власти Мурманской области.

Иван Новокшонов отметил важность законопроекта: «Передача полномочий с одного ведомства другому - это довольно сложный процесс и необходимо учесть все нюансы».

Члены комитета заслушали и приняли к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артема Гришина о проведении мероприятий, направленных на осуществление перераспределенных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в переходный период.

Отмечалось, что планируется создать в регионе два основных блока приоритетных задач: цифровизация общественного транспорта, решение которой направлено на внедрение инструментов мониторинга и управления транспортной системой, а также совершенствование автоматизированной системы учёта и оплаты проезда.

Прозвучало, что эти мероприятия помогут обновить общественный транспорт, повысить уровень удобства пользования им, повысить доли безналичных платежей и восполняет пробел в массиве объективных данных о пассажиропотоках.

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