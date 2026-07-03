Перераспределить бюджетные дотации и дать ЗАТО больше административных полномочий: состоялся круглый стол в Совете Федерации

В закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) местное самоуправление невозможно оторвать от градообразующего предприятия или перенести в региональную столицу. Максимум административных полномочий нужно оставлять в самом муниципалитете, это обеспечит оперативность управления и позволит улучшить качество. Кроме того, нужно усовершенствовать методику распределения дотаций в регионах в пользу ЗАТО. Об этом 2 июля шла речь на круглом столе в Совете Федерации.

Старые школы и больницы

В условиях текущей геополитической обстановки стабильная работа закрытых городов и их градообразующих предприятий приобретает чрезвычайное, критическое значение для страны, заявил первый зампред комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий.

По его словам, сейчас среди приоритетных задач стоит разработка единой концепции развития ЗАТО, их глубокая интеграция в многообразие госпрограмм, а также повышение качества жизни. Сенатор подчеркнул, что люди, проживающие в закрытых городах, должны быть обеспечены социальными и бытовыми благами как минимум не в меньшей степени, а зачастую и в большей, чем жители других территориальных образований.

«Речь идёт о системном повышении нормативов комфортных условий жизни. В первую очередь это касается модернизации объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Необходимо благоустроить территории и, что крайне важно, обеспечить людей качественным жильём», — сказал парламентарий.

Городецкий отметил, что исторически заложенная модель финансирования сыграла положительную роль, но современные экономические запросы требуют пересмотра финансовых потоков. Муниципалитетам крайне не хватает собственных ресурсов для покрытия растущих потребностей.

Ещё одной проблемой является критический износ инфраструктуры. Многие поликлиники, школы и другие социальные объекты в прежние годы передали на баланс муниципалитетов ЗАТО, но без должного финансирования. В итоге жилищный фонд, водопроводные и тепловые сети, котельные и очистные сооружения зачастую находятся в состоянии, требующем капитального ремонта и глубокой модернизации.

Оставить больше полномочий муниципалитетам

В советское время уровень жизни в закрытых городах всегда был выше, чем на «большой земле», напомнил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. По его словам, теперь по ряду направлений наблюдается отставание, а острее всего стоит проблема в сфере здравоохранения.

«Глава муниципалитета почти не влияет на эту сферу, так как медицина находится в ведении регионов. Из-за этого жители ЗАТО вынуждены ездить за медицинской помощью в соседние, «открытые» муниципалитеты. Этот перекос крайне чувствителен: он бьёт по солидарности общества. Люди помнят, что раньше жили лучше, а сегодня вынуждены выезжать за базовыми услугами в другие города», — сказал депутат.

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Уровень жизни в закрытых городах не должен быть ниже, чем в соседних муниципалитетах, подчеркнул парламентарий. По его словам, ЗАТО — это сложнейшая система, где местное управление невозможно оторвать от градообразующего предприятия или перенести в региональную столицу. Здесь нужно постоянно обеспечивать безопасность, закрытый режим, работу собственных пожарных частей.

«Есть серьёзная опасность, что региональные власти, получив возможность изымать полномочия, могут войти во вкус и забрать у закрытых городов ключевые вопросы транспорта, ЖКХ и градостроительства. Наша принципиальная позиция в том, что ЗАТО должны быть в минимальной степени подвержены изъятиям полномочий на региональный уровень», — заявил Диденко.

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Кроме того, нужно пересмотреть механизмы межбюджетного взаимодействия между региональными органами власти и местным самоуправлением ЗАТО, чтобы обеспечить реальную, а не декларативную поддержку закрытых территорий, считает парламентарий. При этом серьёзного роста дотаций ЗАТО в последние годы не наблюдается. Однако главная проблема кроется в методике распределения дотаций, которая до сих пор остаётся непрозрачной, поэтому бюджетные средства следует перераспределять более справедливо, добавил он.

«Парламентская газета».