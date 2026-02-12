Перерыв в работе более года — красный флаг для 4 из 10 рекрутёров

Перерыв в трудовом стаже более 1 года без уважительных причин — повод для сомнений для 4 из 10 рекрутёров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

Какую частоту смены мест работы рекрутёры считают недопустимой?

43% опрошенных с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще, чем раз в полгода, ещё 31% — чаще, чем раз в год.

Какой перерыв в работе заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста?

42% представителей работодателей ответили: более года без уважительных причин.

Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме для каждого десятого рекрутера. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимание каждый третий работодатель.

Большинство представителей экономически активного населения считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства (55% голосов опрошенных). Каждый седьмой советует переходить с места на место как можно реже (17%). Каждый девятый считает, что нужно менять работодателей примерно раз в 5 лет (11%).

Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, и тех, кто советует менять компании каждые 3 года (9%).

С увеличением уровня дохода меняется подход к управлению карьерой: россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже (10%), и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателей каждые 5 лет (19%) либо каждые 3 года (11%).

Время проведения опроса: 12—29 января 2026 года.