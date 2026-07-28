Пересдача ЕГЭ по выбору: 7 из 10 россиян хотят, чтобы 11-классникам засчитывали лучший балл

За то, чтобы засчитывался лучший результат при пересдаче ЕГЭ, — 72% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (72%) одобряет инициативу депутата Миронова засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, как того требуют текущие правила («На экзаменах дети очень волнуются и могут что-то забыть»; «Если засчитывать лучший балл, дети не будут бояться пытаться снова»). Против высказались только 11% опрошенных («На мой взгляд, текущие правила справедливее»), а каждый шестой (17%) пока не определился с позицией.

Женщины выступают за новый порядок заметно активнее мужчин: 76% против 67% соответственно.

Среди молодёжи до 35 лет инициативу одобряют 76%, а вот среди опрошенных старше 45 лет — только 64%.

Среди обладателей дипломов о высшем образовании «за» — 76%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — 67%.

При этом среди родителей старшеклассников уровень одобрения инициативы ниже — поддерживают 56%, против выступают 15%, а 29% не могут сформировать однозначное мнение («Такое решение может расхолаживать детей»).

Среди учителей, работающих в 10—11 классах, тоже оказалось немало скептиков: идею учитывать наилучшие баллы при пересдаче ЕГЭ одобряют 64%, против — 17%, а 19% затруднились ответить («Количество пересдач возрастет, это дополнительная нагрузка на систему образования. Школьники будут менее ответственно подходить к сдаче экзаменов»).

Время проведения опроса: 21—22 июля 2026 года.