Пересекать границу ледоколы могут без таможенного досмотра

Российские ледоколы, которые занимаются торговым мореплаванием в Северном Ледовитом океане, смогут неоднократно пересекать государственную границу без таможенного и пограничного контроля. Такое постановление правительства вступило в силу 27 апреля.

Как сообщает «Парламентская газета», изменения вносят в принятое в марте 2019 года постановление об особенностях пересечения российскими и иностранными судами госграницы на море. Этот документ установил случаи, когда корабли могут пересекать границу без пограничных и таможенных проверок. В частности, от досмотра освободили российские суда, которые отбывают из российских портов в территориальном море, исключительной экономической зоне или континентальном шельфе РФ, и затем возвращаются в указанные порты. Иностранные корабли не проверяют, если они передвигаются между российскими портами, или находятся на нашей территории с целью торгового мореплавания.

Теперь в этот перечень включены российские ледоколы, которые отбывают из портов, расположенных в Арктической зоне РФ, в целях торгового мореплавания в Северном Ледовитом океане и входящих в него морях. Условием является возвращение в российские порты, расположенные в Арктике.