Пересматривать планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море будут 14% россиян – «SuperJob»

Большинство россиян, запланировавших отпуск на Чёрном море, сомневаются в том, что поездка состоится. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные жители России.

Разлив мазута с потерпевших крушение в Чёрном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. «SuperJob» узнал, как это может повлиять на отпускные планы россиян. Судя по ответам, каждый пятый работающий (20%) в этом году намеревался посетить Черноморское побережье России. 14% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что поездка состоится, и лишь 5% не будут пересматривать решение и отправятся к Чёрному морю в любом случае («Поеду к родителям»).

Чаще поездку на Чёрное море в этом году планировали мужчины (21% против 13% женщин), скорее всего, не поедут 16 и 12% соответственно. Черноморское побережье — популярное направление у многих россиян в возрасте от 35 до 45 лет (30% из них планировали отпуск на море, 21% — сомневаются, что поездка состоится).

Россияне с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных (22 и 11% соответственно), в раздумьях о том, где провести отпуск, теперь 16 и 9%.

Время проведения опроса: 27—30 января 2025 года.