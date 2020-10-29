Перестройка системы земельных отношений в Мурманской области даёт положительный результат

На заседании правительства Мурманской области руководитель регионального Министерства имущественных отношений Виктория Минкина отчиталась об итогах работы ведомства и рассказала о новых подходах в реализации земельно-имущественных отношений в 2020 году.

В ходе доклада внимание было уделено перезагрузке управления земельными ресурсами Мурманской области. С 1 января 2020 года полномочия по предоставлению участков, государственная собственность на которую не разграничена, перешли с муниципального на региональный уровень. Общая площадь таких земель составляет 4284,9 тысячи га или 30% от всех земель области.

С начала года в министерство поступило более 7100 обращений. Так, например, 1990 свободных участков предоставлено заявителям, 1471 – в аренду под существующими объектами недвижимости, образовано – 813 земельных участков.

Говоря о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в период действия ограничений по коронавирусу, Виктория Минкина напомнила о мерах, принятых областным правительством. В 2020 году СМСП предоставлялась отсрочка платежей за пользование имуществом и был введён мораторий на индексацию арендной платы.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, по поручению главы региона продолжается работа по инвентаризации земельных участков, расположенных на территории Мурманской области и находящихся в собственности Министерства обороны Российской Федерации. Для создания природного парка «Териберка» планируется передать из федеральной в региональную собственность четыре земельных участка. По словам и.о. министра, этот вопрос будет решен в ближайшее время, что даст новый толчок развитию туристических концепций в районе поселка.

«Перестройка системы земельных отношений и передача полномочий от муниципального на областной уровень даёт положительные результаты. Очень правильно, что вопросы с федеральным центром теперь отрабатываются централизованно. Участки, которые необходимо вовлекать в гражданский оборот, мы получаем в максимально сжатые сроки для реализации важных инвестиционных проектов. Прошу продолжать в том же духе», – сказал губернатор, поблагодарив лично Викторию Минкину и сотрудников министерства имущественных отношений Мурманской области за активную работу.