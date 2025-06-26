Переводы и платежи цифровыми рублями в России будут внедряться поэтапно

Банк России предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля. Новые сроки были определены после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. Они учитывают время, необходимое банкам и торговым компаниям для настройки своих систем.

Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Такие предложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Государственную Думу.

Как сообщает ЦБ РФ, с этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании — их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы дольше — до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платёжных карт (НСПК). При этом все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит совет директоров Банка России. При этом универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей. Это сокращает их издержки на интеграцию. Кроме того, услуги предоставления универсального QR-кода НСПК будет оказывать банкам бесплатно.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. Цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными. Все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Люди будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.

Подробнее о цифровом рубле можно прочитать на сайте Банка России.