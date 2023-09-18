Перевозчики региона на 100% готовы к наступлению осенне-зимнего периода

Сегодня в ходе оперативного совещания обсудили вопрос подготовки пассажирского транспорта к осенне-зимнему периоду.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области пассажирские перевозки выполняются по 180 маршрутам. 119 из них обслуживаются по регулируемым тарифам и 61 – по нерегулируемым.

«Также по просьбе жителей мы запустили с 1 июля этого года шесть новых маршрутов. Четыре в Мончегорске и два – в населённом пункте Тик-Губа в Апатитах. Это позволило увеличить количество выполняемых рейсов по отдельным маршрутам, и, что важно, дать жителям возможность пользоваться льготным проездом», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

По данным регионального Минтранса на сегодняшний день перевозчики на 100% готовы к наступлению зимнего периода. Подробнее об этом доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru