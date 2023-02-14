Перевозка гружёных контейнеров на ОЖД в январе снизилась на 5,1%

На Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения в январе 2023 года перевезено 28,7 тысячи груженых контейнеров TEU, что на 5,1% меньше, чем в январе 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в них отправлено 571,3 тысячи тонн грузов (+8,8%), в том числе: химических и минеральных удобрений – 6,2 тысячи TEU (рост в 1,9 раза); бумаги – 7,3 тысячи TEU (-4,5%); лесных грузов – 3,2 тысячи TEU (рост в 1,8 раза); руды цветной и серного сырья – 2 тысячи TEU (+9,2%); остальные продовольственные товары – 1,9 тысячи TEU (+3,8%); строительные грузы – 1,2 тысячи TEU (+24,1%); картофель, овощи и фрукты – 644 TEU (+24,6%).