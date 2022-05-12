Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 16:30
Перевозка груженых контейнеров на ОЖД за 4 месяца выросла на 3,5%
На Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года перевезено порядка 112,5 тысячи гружёных контейнеров TEU, что на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали.
Как сообщает пресс-служба ОЖД, всего за четыре месяца в контейнерах было перевезено более 1,9 млн тонн грузов (+11,8%), в том числе: лесные грузы – 8,2 тысячи TEU (рост более чем в 1,7 раза к соответствующему периоду прошлого года); остальные продовольственные товары – 7,6 тысячи TEU (+3,8%); остальные и сборные грузы – 5,3 тысячи TEU (+26%); машины, станки, двигатели – 7,3 тысячи TEU (+5,1%); нефть и нефтепродукты – 2, 7 тысячи TEU (+13,1%); удобрения – 9,8 тысячи TEU (рост более чем в 3,8 раза).
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