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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 09:30

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе–сентябре снизилась на 2,3%

В январе–сентябре в зоне деятельности Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 667,6 тысячи контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Во внутреннем сообщении отправлено 322,3 тысячи ДФЭ (+0,1%), в транзитном – 13,8 тысячи ДФЭ (-1,4%), в экспортном – 109 тысяч ДФЭ (-2,6%), в импортном – 222,4 тысячи ДФЭ (+3,3%).

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе–сентябре снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составила порядка 263,3 тысячи ДФЭ (перевезено более 4 млн тонн грузов, -2,9%), в том числе: руда цветная и серное сырье – 15,3 тысячи ДФЭ (выросла почти в 1,5 раза к январю–сентябрю 2019 года); автомобили и комплектующие – 6,9 тысячи ДФЭ (-46,2%); цветные металлы – 11,4 тысячи ДФЭ (+4,3%); химикаты и сода – 39,2 тысячи ДФЭ (-4,7%); строительные грузы – 12,1 тысячи ДФЭ (+13,1%); лесные грузы – 13 тысяч ДФЭ (+1,3%); промышленные товары – 13,6 тысячи ДФЭ (-25,1%); картофель, овощи, фрукты – 2,5 тысячи ДФЭ (рост более чем в 1,5 раза); остальные продовольственные товары – 21,2 тысячи ДФЭ (+23,9%); бумага – 64,3 тысячи ДФЭ (+3,2%); остальные и сборные грузы – 8 тысяч ДФЭ (+2,2%); машины, станки, двигатели – 19 тысяч ДФЭ (+6,3%); нефть и нефтепродукты – 6,4 тысячи ДФЭ (-7,3%).

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