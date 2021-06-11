Перевозка контейнеров в экспортном сообщении на ОЖД в январе-мае увеличилась на 4,2%

В январе–мае текущего года на Октябрьской железной дороге в экспортном сообщении было перевезено 63,6 тысячи контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе–мае этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,6% и составила 140 тысяч ДФЭ (перевезено порядка 2,2 млн тонн грузов, -3,5%), в том числе: руда цветная и серное сырьё – 10,6 тысячи ДФЭ (+26,4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года); автомобили и комплектующие – 6 тысяч ДФЭ (рост более чем в 1,5 раза); цветные металлы – 5,5 тысячи ДФЭ (-15,7%); химикаты и сода – 18 тысяч ДФЭ (-17,5%); строительные грузы – 6,7 тысячи ДФЭ (+13,5%); лесные грузы – 6,1 тысячи ДФЭ (-9,3%); промышленные товары – 6,7 тысячи ДФЭ (-5,3%); картофель, овощи, фрукты – 2,3 тысячи ДФЭ (рост более чем в 1,5 раза); остальные продовольственные товары – 9,6 тысячи ДФЭ (-13%); бумага – 36 тысяч ДФЭ (-3,5%); остальные и сборные грузы – 5,7 тысячи ДФЭ (рост почти в 1,5 раза); машины, станки, двигатели – 9 тысяч ДФЭ (-13,6%); нефть и нефтепродукты – 3,2 тысячи ДФЭ (-17,3%).