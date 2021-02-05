Перевозка рыбы по Севморпути в 2021 году планируется в объёме 15-20 тысяч тонн – Илья Шестаков

Объ`м перевозки рыбы по Северному морскому пути в 2021 году составит порядка 15-20 тысяч тонн. Об этом, отвечая на вопрос ИАА «ПортНьюс», сообщил в Санкт-Петербурге после церемонии поднятия флаг Российской Федерации на траулере-процессоре «Баренцево море» руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Безусловно, продолжаем прорабатывать этот вопрос, сейчас решается вопрос обратной загрузки. Мы не ожидаем каких-то больших объёмов перевозки, но в этом году планируем порядка 15-20 тысяч тонн рыбы отправить Северным морским путем. Всё будет зависеть, в том числе от результатов лососевой путины», - сказал Илья Шестаков.

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала ранее, в Санкт-Петербурге был поднят флаг Российской Федерации на траулере-процессоре проекта KMT01 «Баренцево море», судно отправится на промысловые испытания.

Добавим, Росрыболовством прорабатываются вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Севморпути. В проект плана будут включены мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктур, а также по снижению тарифов на перевозки по Северному морскому пути. С 2021 года ФГУП «Атомфлот» готово выполнять до четырёх рейсов ежегодно.