Перевозки экспортных грузов по сети РЖД в адрес морских портов Северо-Запада в I квартале уменьшились на 0,4%

Перевозки экспортных грузов по сети РЖД в адрес морских портов в январе–марте 2025 года составили 79,5 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает телеграм-канал РЖД, в том числе в направлении портов Северо-Запада перевезено 31,3 млн тонн (-0,4%), на Дальний Восток — 29,3 млн тонн (+4,2%), на Юг — 18,9 млн тонн (-1,4%).

Положительную динамику обеспечили перевозки каменного угля — 40,6 млн тонн (+2,6%), чёрных металлов — 3,9 млн тонн (+5,5%), удобрений — 9,1 млн тонн (рост в 1,4 раза), химикатов и соды — 708,5 тысячи тонн (рост в 1,5 раза), железной руды — 1,4 млн тонн (+4,7%), лесных грузов — 74,7 тысячи тонн (+25,6%).