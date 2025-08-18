Перевозки экспортных удобрений к портам за 7 месяцев 2025 года увеличились на 23% — до 20,5 млн тонн

Объём экспортных перевозок удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за январь–июль 2025 года достиг 24,5 млн тонн, что на 24,7% больше относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лидерами по объёму погрузки стали: Пермский край — 10,9 млн тонн (+2,3%), Мурманская область — 8,9 млн тонн (+1,7%), Вологодская область — 3,6 млн тонн (+26,4%).

Пресс-служба ОАО «РЖД» отмечает, что большая часть удобрений (20,5 млн тонн) отправлена в направлении портов. Рост составил 23%. Отправки в направлении портов Северо-Запада выросли на 26,5% — до 18,1 млн тонн. К портам Юга оправлены 2,4 млн тонн (+3,7%).

Через погранпереходы на экспорт отправили 4 млн тонн (+33,6%).

Всего за 7 месяцев 2025 года по сети РЖД отправлено 41,1 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.