Перевозки груженых контейнеров на ОЖД в январе-мае 2023 года выросли на 10,7%

На Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения в январе-мае 2023 года перевезено 156,7 тысячи гружёных контейнеров TEU, что на 10,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в контейнерах перевезено более 3 млн тонн грузов (+26,7%), в том числе: бумаги – 35 тысяч TEU (+11,4%); химических и минеральных удобрений – 32,1 тысячи TEU (рост в 2,7 раза); лесных грузов – 18,5 тысячи TEU (рост в 1,7 раза); остальных продовольственных товаров – 12 тысяч TEU (+22,7%); строительных грузов – 7 тысяч TEU (+24,8%); нефти и нефтепродуктов – 3,8 тысячи TEU (+17,3%); картофеля, овощей и фруктов – 3,3 тысячи TEU (рост в 1,7 раза); промышленного сырья и формовочных материалов – 1,6 тысячи TEU (+20,1%).

В январе-мае на ОЖД во всех видах сообщения было перевезено 293,4 тысячи груженых и порожних контейнеров TEU (-2,2%).