Перезагрузиться: интересные и небанальные вакансии января на рынке труда Мурманской области

Немного статистики: 43% региональных компаний заявили в начале этого года, что планируют увеличение численности сотрудников в этом году. Ещё у 56% местных работодателей численность компаний меняться пока не будет, а у 1% возможно сокращение штата сотрудников.

Работодатели из числа тех, кто планирует расширение штата в 2023 году, хотят увеличить численность своих компаний на 10% от текущего количества работников. В свою очередь работодатели, планирующие сокращение, заявили, что будут уменьшать штат на 5,5% от текущей численности компаний.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Мурманске эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

Крупная горнодобывающая корпорация ищет директора угольного разреза и готов платить будущему сотруднику зарплату от 555 555 руб. на руки. Причем среди требований – опыт работы на горнодобывающих предприятиях не менее 5 лет, которые входят в топ – 20 лучших компаний.

Врача-стоматолога ищут в Мурманске, причем компания предлагает работу в том числе иногородним кандидатам и готова предоставить жилье за свой счет. Клиника предлагает хорошие условия и заработок. Будущий специалист сможет зарабатывать до 700 000 руб. до вычета налогов. Средняя зарплата стоматологов в России на данный момент – от 65 000 рублей.

В сферу рабочих профессий требуется ведущий специалист группы инспекций по общестроительным работам на зарплату от 180 000 руб. на руки. Данная вакансия предполагает работу на первой атомной электростанции в Египте. Компания предоставляет питание и проживание на весь период.

Достаточно редкая вакансия - анестезиолог-реаниматолог с возможностью поработать в здравпунктах морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная" и заработать до 180 000 руб. на руки открыта также в Мурманской области.

В сферу обслуживающего персонала также после новогодних праздников активно набирается персонал: одна из компаний ищет хаус-мастера и готова платить от 70 000 руб. на руки. Будущему специалисту необходимо владеть навыками ремонта любой сложности, а также умение работать с любым оборудованием.