«Перезагрузка» МГТУ продолжается: университет получил новые учебные тренажеры и навигационное оборудование

В Мурманском государственном техническом университете установлены новые современные тренажеры для обучения курсантов и организации дополнительной подготовки командного состава членов экипажей морских судов.

Так, тренажер грузобалластных операций позволит отработать навыки проведения погрузочно-разгрузочных работ, определения и устранения неисправностей технологического оборудования; тренажер судовой энергетической установки и машинного отделения предназначен для ознакомления с процессом выявления, оценки и управления рисками при несении вахты в машинном отделении.

Для подготовки к использованию и обслуживанию современных технических средств судовождения учебные аудитории оснащены навигационным оборудованием: гирокомпасом, навигационным эхолотом, магнитным компасом и индукционным лагом.

Кроме того, до конца года будут установлены тренажер судового высоковольтного оборудования и комплекты учебного оборудования для проведения лабораторных исследований.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, техническое оснащение МГТУ, в том числе Центра морской конвенционной подготовки, обеспечено за счет федеральной субсидии в размере более 68 млн рублей. Кроме того, при финансовой поддержке Союза рыбопромышленников Севера проведен капитальный ремонт аудиторий вуза.

Модернизация учебного оборудования, материально-технической базы и учебных помещений МГТУ проводятся в рамках инициированной губернатором Андреем Чибисом «перезагрузки» университета.